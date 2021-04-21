Для боротьби з підробками: LVMH, Prada та Cartie впроваджують блокчейн

LVMH, Cartier та Prada об'єднують зусилля, щоб запропонувати своїм клієнтам блокчейн-рішення. Головна мета – боротьба з підробками.

Альянс передбачає розробку рішення з підтримкою блокчейну, яке надасть покупцям гарантію того, що товар є оригінальним. Крім того, воно допоможе людям легше перепродавати предмети розкоші на вторинному ринку.

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Як працюватиме та чому це важливо

Технологія блокчейн – це цифровий спосіб сертифікації транзакції. Це рішення надасть споживачам зашифрований гарантійний сертифікат на певний товар.

За даними дослідницької фірми Frontier Economics, світова торгівля підробками до 2022 року зросте до 991 мільярда доларів, що майже вдвічі перевищує рівень 2013 року. Цей показник включає товари розкоші, споживчі товари та кілька інших категорій, таких як фармацевтика.

Зазначається, що бренди Hublot, Bvlgari та Louis Vuitton запустили цифрову електронну гарантію на базі блокчейну Aura. "Блокчейн-консорціум Aura – відмінна можливість для нашого сектора зміцнити зв'язок з клієнтами, пропонуючи їм прості рішення для кращого знайомства з нашими продуктами", – заявив керуючий директор LVMH Тоні Беллоні.

Довіра – це єдиний ключ, на якому заснована наша галузь і який ми справді хочемо зберегти,

– додав Беллоні.

Хоча ця технологію включає блокчейн, компанії не планують приймати платежі за товари в криптовалютах. Розробити технологічну інфраструктуру для цього рішення групам допомагають Microsoft та ConsenSys.