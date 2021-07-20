Французька компанія Carmat вперше продала штучне серце для операції

Французька компанія Carmat створила штучне серце під брендом Aeson. Днями його продали для імплантації пацієнтові в Італії, який очікує донорський орган.

Про цю подію офіційно оголосили 19 липня. До цього часу жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями.

До теми У США паралізованому чоловіку встановили нейроімплант, який перетворює думки у слова

Операцію з пересадки штучного серця зробили пацієнтові в Неаполі. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Що відомо про штучне серце

Зазначимо, що штучне серце Aeson створене для пацієнтів, які мають термінальну бівентрикулярну серцеву недостатність. Воно може працювати кілька місяців в очікуванні трансплантації живого органу.

Продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція свідчить про перший продаж штучного серця компанії з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Окрім того, Carmat оголосила про першу імплантацію людині свого штучного серця в США. Операцію провели в межах клінічного дослідження. Після цього управління США з санітарного нагляду схвалило майбутні операції з трансплантації штучного серця для 10 пацієнтів.

Наразі штучне серце Aeson продовжує проходити випробування у клінічних умовах. У листопаді 2019 року проміжні результати досліджень на 11 імплантованих пацієнтах показали, що семеро з них змогли прожити шість місяців в очікуванні подальшої трансплантації серця.



Штучне серце / Фото belta.by

Додамо, що компанія Carmat створена відомим кардіохірургом Аленом Карпантьє. Після продажу штучного серця акції компанії на Паризькій фондовій біржі зросла більш ніж утричі.

До слова, незабаром може з'явитися реальний порятунок від літньої спеки. Дослідники розробили "розумну" тканину, яка здатна охолоджувати тіло людини. Вона розроблена з синтетичних волокон, до складу яких входять наночастинки діоксиду титану та полімолочної кислоти.