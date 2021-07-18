Коли чоловік намагається говорити, електроди, імплантовані в його мозок, передають сигнали на комп'ютер, який відображає на екрані задумані слова. Дослідники сподіваються, що цей інноваційний метод зможе допомогти багатьом пацієнтам, позбавленим мовлення через різні захворювання.

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Встановлення нейроімпланта

Чоловік, відомий під прізвиськом Панчо, не міг говорити з 2003 року, коли в 20 років його паралізував сильний інсульт після жахливої ​​автокатастрофи. Він міг лише робити мінімальні рухи головою та водити очима.

Три роки тому Панчо погодився співпрацювати із дослідниками неврології з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско. Однак вони не були впевнені, чи зберіг його мозок механізми мови.

Ця частина його мозку могла спати і ми просто не знали, чи справді колись прокинеться, щоб він знову заговорити,

– сказав доктор Едвард Чанг, який керував дослідженням.

Під час тригодинної операції вчені розкрили череп чоловіка і поклали прямокутний лист із 128 електродами на його сенсомоторну кору, в якій розміщені нервові області, задіяні в обробці мови. Перш ніж закрити його, вони підключили ці електроди до порту, який виходить із голови і посилає сигнали на комп'ютер.



Ілюстрація, що показує розміщення нейроімпланта / Фото UCSF

Штучний інтелект, який моделює природну мову

Команда провела 50 сеансів випробувань протягом 81 тижня. Вони підключили імплантат до комп’ютера за допомогою кабелю, прикріпленого до порту в голові Панчо, і просили його спробувати вимовити слова із списку 50-ти найбільш вживаних.



Нейроімплант підключають до комп'ютера за допомогою кабелю / Фото New York Times

Після цього вчені навчили моделі штучних нейронних мереж розпізнавати активність мозку і ідентифікувати слова в реальному часі, під час того, як пацієнт думав про них.

Але алгоритм був недосконалим та іноді мав проблеми зі словами, які мають подібне звучання. Тож команда дослідників створила другий штучний інтелект, який моделював природну мову. Він враховує синтаксис, передбачаючи та розшифровуючи речення, виходячи з мовних правил. Разом обидві моделі ШІ можуть успішно декодувати 75 відсотків слів Панчо.

Зараз чоловік може говорити зі швидкістю від 15 до 18 слів на хвилину. Проте команда сподівається, що вони зможуть вдосконалити систему, щоб зробити її швидшою та точнішою і, зрештою, бездротовою.



Думки чоловіка відображаються на екрані / Фото New York Times