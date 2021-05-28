Київський завод виконав поглиблений ремонт електропоїзда: фото

Київський вагоноремонтний завод відремонтував електропоїзд ЕР-9М №544. Під час робіт довелося замінити або вперше встановити низку приладів.

Мовиться про модернізацію електропотяга ЕР-9М № 544. Відповідне замовлення надійшло до підприємства від Укрзалізниці.

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Змінили, зокрема, загальний екстер'єр вагонів. Його пофарбували сучасними лако-фарбовими матеріалами. Крім цього у вагонах встановили нові дивани.

Також у потязі з'явилися світлодіодні освітлювальні прилади й система оповіщення. Запрацювали електронні маршрутні покажчики й інформаційні табло.

Сходинки висадки та посадки пасажирів відтепер при потребі підсвічуються. Подорожувати можна буде й з велосипедом, для цього обладнали спеціальне місце.



Як змінився електропотяг / Фото заводу

У вагонах працює система пожежної сигналізації та аерозольного пожежогасіння. Водночас у тамборах є таблички з нагадуванням про заборону куріння.

Не оминули зміни й локомотивну бригаду, яка обслуговує електричний потяг. Для них, зокрема, під час проведення ремонту встановили: