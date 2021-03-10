Київські рятувальники отримали нові човни Kolibri-RKM 350: виробник – Україна

Джерело:фейсбук КП "Плесо"
Рятувальники Kyiv Lifeguard Service отримали новітні човни вітчизняного виробництва Kolibri-RKM 350. Крім того, фахівцям передали електромотор та лафет для транспортування човнів. Постачальник – КП "Плесо".
Зауважують, що завдяки електромотору швидкість човна значно збільшується, а цей фактор є надзвичайно важливим для порятунку людей в екстрених ситуаціях.
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Чим особливі човни
Ці човни допоможуть Lifeguard-ам миттєво відправлятися на порятунок людей: Kolibri оснащений стаціонарним транцем, до якого кріпиться двигун потужністю 5 кінських сил,
– йдеться у повідомленні.