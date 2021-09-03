Київ отримав 4 нові трамваї: що про них відомо

До Києва надійшла партія нових транспортних засобів. Відтак на маршрути столиці незабаром вийдуть 4 трамваї: три PESA (Польща) та один "ТАТРА-ЮГ" (Україна).

Незабаром в межах оновлення рухомого складу громадського транспорту столиця отримає ще декілька траспортних засобів.

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Днями Київ отримав новий трисекційний трамвай "ТАТРА-ЮГ" вітчизняного виробництва та 3 трамваї PESA польського виробництва. Ще 3 трамваї PESA надійдуть до кінця цього року. Цей транспорт ми придбали завдяки різним програмам, які втілює столиця,

– зазначив Віталій Кличко.

Про трамваї

Наразі Київ отримав перший з 20 трамваїв "ТАТРА-ЮГ". Решту одиниць техніки КП "Київпастранс" має отримати до початку 2023 року.

Найближчим часом у Дарницькому депо проведуть налагоджувальні роботи, після яких трамваї вийдуть на маршрути. Очікується, що "ТАТРА-ЮГ" стартуватиме на лівому березі.

Характеристики "ТАТРА-ЮГ"

трисекційний трамвай із низькою підлогою;

59 місць для пасажирів (зокрема для людей з обмеженими можливостями);

кондиціонери встановлені як в салоні, так і в кабіні водія;

обладнані камерами відеоспостереження спереду та ззаду;

у трамваї наявні GPS-трекер, система електронного квитка та система підрахунку й обліку пасажирів;

загалом трамвай може перевозити до 260 пасажирів.

Характеристики PESA

трамваї є низькопідлоговими;

довжина – понад 26 метрів;

вміщують 60 пасажирів, зокрема – передбачені місця для людей з обмеженими можливостями;

встановлені пандуси для маломобільних пасажирів;

у кабіні водія та салоні працюють кондиціонери;

обладнані системою відеоспостереження та системами аудіовізуального сповіщення;

встановлені GPS-трекери та системи електронного квитка;

наявні системи підрахунку та обліку пасажирів.

За словами Кличка, нові трамваї покликані підвищити комфорт пересування жителів та гостей столиці, а також – прискорити перехід до більш енергоефективного та екологічного транспорту.

Трамваї "ТАТРА-ЮГ" закуповують за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом на оновлення трамвайного парку Київ отримає 24,9 мільйона євро кредиту, який є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України". Мета ініціативи – поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

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