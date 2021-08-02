У Києві запустили спільний рух транспорту та велосипедів на ще одній вулиці

У Києві організували спільний рух для транспорту та велосипедів на вулиці Паторжинського у Шевченківському районі. Максимальна дозволена швидкість – 20 кілометрів за годину.

Вулиця з’єднає велосмугу на вулиці Рейтарській та велодоріжку на Прорізній. На часі – запуск чергових ділянок по місту.

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Наступний крок

Зазначається, що незабаром спільний рух буде запроваджено на ще одній ділянці – вулиці Німанській у Печерському районі. Її приєднають до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів – там також дозволено рух велосипедів.

Київ став першим містом в Україні, в якому запровадили спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Реалізацію проєкту розпочали на Ботанічній площі: ділянка з’єднує велосмугу на вулиці Леонтовича та майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка. Її облаштують в межах капітального ремонту вулиці.

Важливо, щоб водії дотримувалися швидкісного режиму та не паркували автомобілі у правій смузі руху та на тротуарах,

– відзначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Крім того, за дотриманням правил паркування щоденно слідкують інспектори. Вони складають постанови у разі порушень, а також – евакуюють автомобіль на штрафмайданчик, якщо він перешкоджає руху транспортних засобів та/або пішоходів.