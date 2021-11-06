У Києві почали облаштовувати паркінги для самокатів

Останніми роками в усьому світі неабиякої популярності набувають альтернативи автівкам, зокрема – електросамокати Так, у Києві розпочали наносити спеціальну розмітку для паркування цих екологічних транспортних засобів.

Облаштування спеціалізованих паркінгів – сувора вимога місцевої влади до операторів прокатних самокатів. Це зобов'язання передбачене Меморандумом про співпрацю.

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Деталі

Першовідкривачами стали Шевченківський та Печерський райони. Вже сьогодні у центральних частинах можна знайти білі рамки з позначками самокатів.

Закономірно, що "самокатний" вже добігає кінця, тож незабаром їх приберуть з вулиць. Однак вже навесні паркінги для електросамокатів мають охопити усі райони столиці. Для них мають відвести та затвердити місця.

Крім того, вдалося усунути й інші порушення, зокрема:

повністю унеможливити рух самокатів на Пейзажній алеї, пішохідній частині вулиці Сагайдачного та у парку Шевченка;

обмежити швидкість руху до 14 кілометрів на годину в частині історичного центру Києва.

Повний текст публікації Костянтина Усова

Після твердого попередження міста оператори прокатних самокатів у Києві почали нанесення розмітки для паркування електросамокатів. Це зобов’язання з їхнього боку прописано у Меморандумі про співпрацю з містом, але його виконання непристойно затягувалося. Ситуація ускладнюється погодними умовами: самокатний сезон закінчується наприкінці листопада, скоро оператори прибиратимуть їх з вулиць. Перші білі рамки з графічною позначкою самокату вже з’явилися у центральних частинах Шевченківського та Печерського р-нів. В результаті мають бути по всьому Києву на чітко затверджених паркомісцях, з яких самокати будуть стартувати наступного сезону. Інші порушення, за які оператори отримали попередження, вони вже виправили: повністю унеможливили рух самокатів на Пейзажній алеї, пішохідній частині вул. Сагайдачного та у парку Шевченка, а також обмежили швидкість до 14 км/год в частині історичного центру Києва.