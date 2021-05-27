Покарати порушника на дорозі за кілька кліків: киянин створив важливий додаток

Киянин Олексій Афонін створив мобільний додаток, який фіксує порушення правил дорожнього руху. Згодом через застосунок відео відправляється поліції, яка й штрафує водіїв.

Чоловік розповів, що за декілька хвилин будь-хто навколо може покарати порушника на дорозі. Для цього потрібен лише телефон та камера на ньому.

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Додаток завантажили 25 тисяч водіїв

Мобільний застосунок вже завантажили 25 тисяч водіїв. Серед них 10 тисяч користуються ним щодня.

Автори ідеї переконують, додаток не лише дешевший ніж звичайні стаціонарні камери, які встановлюють на дорогах, а і в рази ефективніший. Адже фіксують не одне, а одразу декілька правопорушень. Та й штраф водії отримують миттєво, а не чекають 2 тижні.

Пересічний водій щодня помічає близько 3 – 5 порушень. Якщо водії будуть розуміти, що в машинах навколо них є такі реєстратори, то вони подумають – чи проїжджати на червоне світло, чи ні,

– пояснив Олексій Афонін.

У мобільному додатку також можна знайти вільне місце для паркування, а в момент ДТП застосунок автоматично сповіщає поліцію та швидку допомогу, надсилаючи їм координати автомобіля. Зовсім скоро у ньому з'явиться і нова важлива функція – Європротокол. Це пришвидшить оформлення документів при незначних аваріях.

Застосунок не може працювати повноцінно через прогалини в законодавстві

Втім, попри те, що ідею підтримали в Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції додаток повноцінно запрацювати поки не може через прогалини в законодавстві. Їх народні депутати вже почали виправляти.

За словами депутата Дениса Маслова, складність цього законопроєкту полягає в тому, щоб зробити належними та допустимими такі докази, які знімають фактично будь-які громадяни на свій телефон. І потім вони надаються поліції.

На сьогодні це неможливо реалізувати через чинні норми кодексу України про адмінправопорушення. Тому цей законопроєкт фактично змінює філософію самого доказування

Філософія розробників додатку полягає в тому, що безпека на дорозі залежить від кожного. І такий застосунок у руках водіїв чи пішоходів може суттєво зменшити високу смертність на українських дорогах. При цьому не витрачаючи на це мільйони з державного бюджету.