Як 2-метрова акула: китайці розробили новий дрон для підводної розвідки

Компанія Boya Gongdao Robot Technology, яка базується у Китаї, представила інноваційну розробку. Це дрон Robo-Shark, візуально схожий на акулу.

Його розробили, зокрема, для китайських військових та їхніх завдань. Крім цього, Robo-Shark зможе проводити підводну розвідку та операції з пошуку й порятунку людей.

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Що вже відомо про Robo-Shark

Завдовжки цей дрон сягає аж 2,2 метра. Під водою він може розганятися до 18,5 кілометрів на годину. Пристрій оснащений системою "всебічного уникнення перешкод".

Важить китайська розробка близько 54 кілограми. Дрон може безперебійно працювати протягом 2 годин, занурюючись на глибину до 300 метрів.

Його розробили, зокрема, для китайських військових та їхніх завдань. Крім цього, Robo-Shark зможе проводити підводну розвідку та операції з пошуку й порятунку людей.



Зменшена модель нноваційна розробка китайської компанії / Фото з сайту DroneDJ

Як пише The National Interest, підводний дрон-акула здатний працювати з низькою акустичною сигнатурою на високих швидкостях для розвідки та боротьби з підводними човнами.

"Замість традиційного гвинта джерелом енергії Robo-Shark став біонічний хвостовий стабілізатор", – повідомило видання Global Times, підконтрольне Комуністичній партії Китаю.

Китай розсекретив випробування бойового безпілотника

Напередодні китайці частково розсекретили деталі випробування підводного безпілотника, який може самостійно виявляти й атакувати підводні човни. Вони пройшли ще у 2010 році.