Як 2-метрова акула: китайці розробили новий дрон для підводної розвідки
Джерело:DroneDJ
Компанія Boya Gongdao Robot Technology, яка базується у Китаї, представила інноваційну розробку. Це дрон Robo-Shark, візуально схожий на акулу.
Його розробили, зокрема, для китайських військових та їхніх завдань. Крім цього, Robo-Shark зможе проводити підводну розвідку та операції з пошуку й порятунку людей.
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Що вже відомо про Robo-Shark
- Завдовжки цей дрон сягає аж 2,2 метра. Під водою він може розганятися до 18,5 кілометрів на годину. Пристрій оснащений системою "всебічного уникнення перешкод".
- Важить китайська розробка близько 54 кілограми. Дрон може безперебійно працювати протягом 2 годин, занурюючись на глибину до 300 метрів.
- Його розробили, зокрема, для китайських військових та їхніх завдань. Крім цього, Robo-Shark зможе проводити підводну розвідку та операції з пошуку й порятунку людей.
Зменшена модель нноваційна розробка китайської компанії / Фото з сайту DroneDJ
Як пише The National Interest, підводний дрон-акула здатний працювати з низькою акустичною сигнатурою на високих швидкостях для розвідки та боротьби з підводними човнами.
"Замість традиційного гвинта джерелом енергії Robo-Shark став біонічний хвостовий стабілізатор", – повідомило видання Global Times, підконтрольне Комуністичній партії Китаю.
Китай розсекретив випробування бойового безпілотника
Напередодні китайці частково розсекретили деталі випробування підводного безпілотника, який може самостійно виявляти й атакувати підводні човни. Вони пройшли ще у 2010 році.