Дивують рекордами: у Китаї показали 120-тонний кар'єрний самоскид на батареях

Електрифікація автомобілів у Китаї зачіпає практично всі можливі сфери. Там, зокрема, представили перший у світі кар'єрний самоскид, який працює виключно на акумуляторному живленні.

Повного заряду батареї такого автомобіля вистачаме на 8-годинний робочий день. Вантажопідйомність самоскида досягає 120 тонн.

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Чим особлива батарея

Виробником батареї для Xiangtan Electric Manufacturing Group є ще одна китайська компанія – CATL. Мовиться про літій-залізо-фосфатний акумулятор. Вбудована система терморегулювання дасть можливість експлуатувати техніку у будь-яких погодних умовах у діапазоні температур від -30 до +60 градусів.



Транспорт працює повністю на акумуляторому живленні / Фото CATL

Батарея має захист від потрапляння пилу та вологи. Спеціальна електроніка відстежує рівень заряду, аби уникнути випадків, коли техніка розряджається невчасно.

Переваги такого транспорту

Акумуляторне живлення таких кар'єрних самоскидів дозволить знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу – мовиться про 1 500 тонн щороку.

Крім цього, зменшаться й енергетичні витрати на роботу важкої техніки. За словами виробника транспорту – аж до 50%.

Водночас обслуговування та ремонт електричних агрегатів буде простішим та значно дешевшим – щонайменше у 5 разів.

Китайське видобувне підприємство планує взяти новий кар'єрний самоскид на батарейках вже у липні 2021 року.