Китайці представили найшвидший у світі потяг: промовисті фото, відео

Китайські розробники представили надшвидкісний потяг на магнітній подушці. Він розвиватиме швидкість до 600 кілометрів на годину.

Публічну церемонію, на якій показали новинку, провели 20 липня у місті Ціндао. Воно розташоване у провінції Шаньдун, що на сході Китаю.

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За даними China Railway Rolling Stock Corporation, потяг є повністю розроблений Китаєм. Це найновіше науково-технічне досягнення країни у галузі залізничного транспорту.

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Важлива перевага інноваційного транспорту полягає у тому, що швидкість, яку можуть розвивати потяги на магнітній подушці, можна порівняти зі швидкістю літака.

Поки що – найшвидший у світі

Здатність розганятися до 600 кілометрів на годину робить потяг, представлений у Ціндао, найшвидшим наземним транспортним засобом у світі.



Революційна розробка китайців / Фото Xinhua



Китайці представили новий швидкісний потяг / Фото Xinhua



Потяг показали у китайському місті Ціндао / Фото Xinhua

Втім, ще у січні 2021 року у китайському місті Ченду показали прототип поїзда, проєктна швидкість потяга може сягати 620 кілометрів на годину.