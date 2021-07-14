Китайські вчені винайшли тканину, яка може охолодити тіло в літню спеку

Здається, незабаром може з'явитися реальний порятунок від літньої спеки. Дослідники розробили "розумну" тканину, яка здатна охолоджувати тіло людини.

Автори розробки – інженери Ма Яогуан (Чжецзянський університет) і Тао Гуанмін (Хуачжунский університет науки та технологій). Тканина розроблена з синтетичних волокон, до складу яких входять наночастинки діоксиду титану та полімолочної кислоти.

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Характеристики тканини

товщина тканини становить 0,55 міліметра;

дзеркальний ефект – матеріал відображає інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання;

охолоджує тіло людини на 5 градусів;

Попри те, що тканина виглядає як звичайна сорочка, оптично – це дзеркало, – відзначає Тао Гуанмін.

Експеримент

Щоб перевірити свій виріб, дослідники створили спеціальний жилет з тканини, який щільно прилягає до тіла людини. Одна половина одягу була зроблена з новітньої охолоджуючої тканини, а інша – з білої бавовни. Дослідники попросили добровольця вдягти жилет та посидіти під прямими сонячними променями впродовж години. Коли дослідники виміряли температуру його шкіри, сторона під новою тканиною була майже на 5 градусів нижча, ніж сторона під бавовною.

"Для інфрачервоної камери контраст був очевидним, а учасник експерименту міг відчувати різницю температур, – додав дослідник.

Вчені звертаються з пропозиціями до виробників текстилю і компанії з виробництва одягу, щоб комерціалізувати технологію. Вони запевняють, що тканина з додаванням наноматеріалів збільшить витрати на виготовлення одягу лише на 10%.

Розробники запевняють, що у разі масового виробництва технологія могла б допомогти людям в усьому світі захистити себе від підвищення температури, викликаного зміною клімату.