Китайські вчені винайшли тканину, яка може охолодити тіло в літню спеку
Джерело:Science
Здається, незабаром може з'явитися реальний порятунок від літньої спеки. Дослідники розробили "розумну" тканину, яка здатна охолоджувати тіло людини.
Автори розробки – інженери Ма Яогуан (Чжецзянський університет) і Тао Гуанмін (Хуачжунский університет науки та технологій). Тканина розроблена з синтетичних волокон, до складу яких входять наночастинки діоксиду титану та полімолочної кислоти.
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Характеристики тканини
- товщина тканини становить 0,55 міліметра;
- дзеркальний ефект – матеріал відображає інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання;
- охолоджує тіло людини на 5 градусів;
Попри те, що тканина виглядає як звичайна сорочка, оптично – це дзеркало, – відзначає Тао Гуанмін.
Експеримент
Щоб перевірити свій виріб, дослідники створили спеціальний жилет з тканини, який щільно прилягає до тіла людини. Одна половина одягу була зроблена з новітньої охолоджуючої тканини, а інша – з білої бавовни. Дослідники попросили добровольця вдягти жилет та посидіти під прямими сонячними променями впродовж години. Коли дослідники виміряли температуру його шкіри, сторона під новою тканиною була майже на 5 градусів нижча, ніж сторона під бавовною.
"Для інфрачервоної камери контраст був очевидним, а учасник експерименту міг відчувати різницю температур, – додав дослідник.
Вчені звертаються з пропозиціями до виробників текстилю і компанії з виробництва одягу, щоб комерціалізувати технологію. Вони запевняють, що тканина з додаванням наноматеріалів збільшить витрати на виготовлення одягу лише на 10%.
Розробники запевняють, що у разі масового виробництва технологія могла б допомогти людям в усьому світі захистити себе від підвищення температури, викликаного зміною клімату.