У Китаї старий завод перетворили на інноваційний простір: неймовірні фото
Джерело:New Atlas
У Шеньчжені (Китай) відкрили інноваційний простір Idea Factory. Фахівцям вдалося реконструювали занедбану будівлю старого заводу. Тепер замість неї – сучасні офісні приміщення та громадський парк.
Проєкт розробило архітектурне бюро MVRDV. Втілення задуму відбувалося у співпраці з Міським науково-дослідним інститутом Ванке, vaLue Design і Шеньчженьським інститутом архітектурного дизайну Bowan.
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Замість того, щоб зносити та перебудовувати, проєкт раціонально оновлює занедбану будівлю, зберігаючи при цьому частину історії,
– відзначають у MVRDV.
До того ж, відновлювальні роботи продукують менше викидів вуглецю, аніж будівництво з нуля.
Idea Factory: декілька фактів
- внутрішня площа – 11 000 квадратних метрів;
- має 6 поверхів;
- у новітній будівлі розташувалися офіси для здачі в оренду;
- на даху облаштували зелений парк, який вміщує: зони відпочинку, тренажерний зал, танцмайданчик та інше;
- території розділені бамбуковими перегородками, формуючи простір, подібний до лабіринту.
Інноваційний простір Idea Factory / Фото MVRDV