У Китаї старий завод перетворили на інноваційний простір: неймовірні фото

У Шеньчжені (Китай) відкрили інноваційний простір Idea Factory. Фахівцям вдалося реконструювали занедбану будівлю старого заводу. Тепер замість неї – сучасні офісні приміщення та громадський парк.

Проєкт розробило архітектурне бюро MVRDV. Втілення задуму відбувалося у співпраці з Міським науково-дослідним інститутом Ванке, vaLue Design і Шеньчженьським інститутом архітектурного дизайну Bowan.

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Замість того, щоб зносити та перебудовувати, проєкт раціонально оновлює занедбану будівлю, зберігаючи при цьому частину історії,

– відзначають у MVRDV.

До того ж, відновлювальні роботи продукують менше викидів вуглецю, аніж будівництво з нуля.

Idea Factory: декілька фактів

внутрішня площа – 11 000 квадратних метрів;

має 6 поверхів;

у новітній будівлі розташувалися офіси для здачі в оренду;

на даху облаштували зелений парк, який вміщує: зони відпочинку, тренажерний зал, танцмайданчик та інше;

території розділені бамбуковими перегородками, формуючи простір, подібний до лабіринту.

Інноваційний простір Idea Factory / Фото MVRDV