У Китаї розробляють два нові проєкти повітряного таксі: що про них відомо
На ринок повітряних таксі eVTOL у Китаї з'являться два нові проєкти – Autoflight V1500M і Pantuo Pantala. Вони приєднаються до китайського першовідкривача eHang.
Компанія Autoflight, що базується у Шанхаї, заявила про початок роботи над аеротаксі. Інноваційний транспортний засіб також розробляє Pantuo Pantalla.
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V1500M
Прототип літака V1500M представили у межах авіашоу China Airshow у Чжухаї. Літальний апарат зможе перевозити 3 – 4 пасажири.
- ширина крила – 12,8 метра;
- швидкість руху – 200 кілометрів на годину;
- запас ходу – 250 кілометрі.
Прототип літака V1500M / Фото Autoflight
Pantuo Pantala Concept H
Цей апарат дещо схожий на реактивний літак. У ньому чітко простежується схожість з розробками Aston Martin та Lilium. Дизайн літака привертає увагу своєю оригінальністю та вишуканістю.Станом на сьогодні компанія представила лише рендеринг повітряного таксі, тож інформації про характеристики – мало. Проєкт перебуває на етапі розробки.
Візуалізація повітряного таксі Pantuo Pantala Concept H: дивіться відео