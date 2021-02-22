Рекорд: 600 дронів показали у нічному небі шоу про життя Ван Гога – відео вражає

У Китаї встановили незвичний світовий рекорд. Там вдалося зафіксувати найдовшу анімацію, яку коли-небудь виконували безпілотні літальні апарати.

Це відбулося ще 18 грудня 2020 року. Приголомшливі фото та відео, як й інформацію про сам факт рекорду, опублікували у лютому 2021 року на сайті Книги рекордів Гінесса.

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Що відомо про шоу

Ідея такого видовищного шоу належала групі EFYI, яка виготовляє дрони, та представникам китайського університету міста Тяньцзінь. Разом їм вдалося створили унікальну "зоряну ніч".

Використовуючи 600 безпілотників, команда встановила світовий рекорд – показала найдовшу анімацію за допомогою безпілотних літальних апаратів. Час – 26 хвилин 19 секунд.

Анімація зобразила життя всесвітньо відомого художника-імпресіоніста Вінсента ван Гога. Безпілотники повинні були генерувати 12 зображень в секунду, аби бути анімованими.

Шоу безпілотників у нічному небі Тяньцзіня: відео Guinness World Records

У видовищному шоу брали участь безпілотники модель Agile Bee II. Такий пристрій важить 1,45 кілограма, летить зі швидкістю 10 метрів на секунду і може залишатися в повітрі до 38 хвилин.

Дрони відтворили відомі картини Вінсента ван Гога:

"Пшеничне поле з кипарисами";

"Кипариси та дві жінки";

"Шовковиця восени";

"Зоряна ніч";

"Зоряна ніч над Роною";

"Квітучий мигдаль";

"Соняшники";

"Спальня в Арлі";

автопортрет митця.

Як коментують автори ідеї

За словами Чжана Сіці, операційного директора EFYI, анімація – складне завдання для дронів. Під час попередніх демонстрацій одні зображення налітали на інші.

Створення повнометражної анімації є складним викликом для всієї команди – як у технічному, так й у творчому плані,

– наголосив він.

"Анімація – це найкращий спосіб розповісти історію саме так, якою ви її бачите", – запевнив операційний директор китайської компанії.



Видовищне шоу у небі над китайським містом / Фото Guinness World Records​



Китайці показали шоу про життя Вінсента ван Гога / Фото Guinness World Records​



Китайці встановили новий світовий рекорд / Фото Guinness World Records​