У Китаї створять гарячу лінію для скарг на майнерів криптовалют

Відтепер отримувати криптовалюту в Китаї стане складніше. Комісія з питань розвитку та реформ Внутрішньої Монголії (IMDRC) розробляє проєкт гарячої лінії для повідомлення про підозру щодо майнінгових операцій.

Нещодавно Китай заборонив фінансовим установам пропонувати клієнтам будь-які послуги, що включають криптовалюту, зокрема: реєстрацію, торгівлю, кліринг та розрахунки. Ймовірно, основна мета – стримування спекулятивних торгів.

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Китай вже не вперше розправляється з криптовалютним ринком. Регулятори намагалися встановити більший контроль над ринком, заборонивши, наприклад, початкові пропозиції монет у 2017 році, а у 2019 році він розглядав заборону для галузі в цілому. Ба більше, нещодавно Внутрішня Монголія заявила, що забороняє видобуток криптовалюти з метою зменшення споживання енергії. Згыдно з дослідженням, опублікованим Nature, видобуток біткойнів лише в Китаї перевищить викиди вуглецю у Венесуелі до 2024 року.

Відзначимо, вищезгадані дії призвели до зниження цін на Bitcoin, Ethereum та інші популярні монети. Наразі жодних подробиць, як саме функціонуватиме гаряча лінія та яким чином каратимуть порушників – немає.