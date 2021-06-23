Керівники Google йдуть з компанії через Сундара Пічаї

Сьогодні в компанії Google справи йдуть напрочуд добре. Дохід і прибуток визначають нові максимуми кожні три місяці, а материнська компанія Google – Alphabet, коштує 1,6 трильйона доларів. Google все більше заглиблюється в життя пересічних американців. Однак незважаючи на рекордний прибуток, низка топменеджерів стурбовані тим, що компанія страждає від керівництва СЕО Сундара Пічаї.

На їх думку, рішуче керівництво та великі ідеї поступилися місцем відхиленню від ризику та інкременталізму. Ба більше, деякі керівники приймають рішення залишити компанію.

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Що відомо

Керівники зазначають, що багато проблем Google походять від стилю керівництва Сундара Пічая – привітного та стриманого головнокомандувача компанії.

Мене постійно запитують, чому я зараз пішов? Я думаю, що краще питання – чому я пробув так довго?

– написав у своєму блозі Ноам Бардін (приєднався до Google у 2013 році, коли компанія придбала службу картографування Waze), залишивши Google в лютому.

На його думку, інноваційні виклики будуть тільки погіршуватися, оскільки толерантність до ризику знизиться.

Топменеджери, які забажали зберегти анонімність, переконанні:

Google страждає від багатьох підводних каменів великої паралізуючої бюрократії, що дозріває компанії;

Сундар Пічаї повільно приймає рішення;

в компанії є проблеми з координацією технічних рішень, а відгуки віцепрезидентів часто не враховуються;

дослідження й розробки панують над готовністю шукати нові ідеї й ризикувати.

"Відсутність сміливості у Google з проблемою різноманітності – це те, що загасило моє захоплення цією роботою. Чим безпечнішим стає Google у фінансовому плані, тим більше відхиляється від ризику", – сказав пан Бейкер, який працював у компанії 16 років.

Водночас Керівники Google вважають Пічаї розсудливим й турботливим керівником. Вони підкреслюють, що за його керівництва компанія стала більш дисциплінованою й організованою.

"Чи був би я щасливішим, якби він швидше приймав рішення? Так", – сказав Цезар Сенгупта, колишній віцепрезидент, який тісно співпрацював з Пічаї. – "Але чи щасливий я, що він майже всі свої рішення приймає правильно? Також так."

Експерти вважають, що одним з найважчих рішень для Сундара Пічаї був перехід на роботу з дому, коли в США розпочалася пандемія коронавірусу.