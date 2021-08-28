Катери ВМС України прибули до Черкас: красномовні фото

28 серпня 2021 , 20:24
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Джерело:

Мілітарний

Катери Військово-морських Сил ЗСУ завітали до Черкас. Візит відбувся з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Транспортні засоби ВМС вийшли з Канева, а на шляху до міста їх зустрів катер "Кузьмич" проєкту 376 (тип "Ярославець"). Гості прибули до Черкаського річкового порту.

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Деталі візиту

У заході взяли участь вихованці Черкаського клубу юних моряків. Вони отримали можливість ознайомитись з:

  • малими броньованими артилерійськими катерами "Бердянськ", "Нікополь" та "Костопіль";
  • десантним катером "Сватове";
  • човном типу Willard.

Катери ВМС завітали до Черкас / Фото фейсбук В'ячеслава Підгурського

Майбутні захисники мали змогу отримати максимум корисної інформації про безпосередню службу у лавах національного флоту. Юні моряки перебували за штурвалом навчального теплохода Кузьмич та взяли участь у переході відрізку шляху Канів – Черкаси в складі дивізіону. Згодом вони ознайомилися з сучасними бойовими катерами, а також – вийшли у водосховище на швидкісних катерах Willard і Гюрза-М. 

Автор: Катерина Сердюк