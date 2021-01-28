У Канаді представили концепцію гібридного літаючого автомобіля: розкішні фото

Джерело: New Atlas

Cavorite X5 – це новий висококласний електричний літальний апарат від Horizon Aircraft. Він поєднує в собі не лише відмінні функціональні характеристики, а й витончений дизайн.

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Що відомо про розробку

Електричний Cavorite X5 оснащений двома наборами крил: меншим спереду та більшим ззаду. Під час злету та посадки обидва крила транспортного засобу розкриваються, щоб виявити прихований набір пропелерів. Це дозволяє виконувати функцію багатоцільового мультикоптера з 16 роторами.

Cavorite X5 оснащений гібридною установкою, завдяки якій транспортний засіб зможе пролетіти до 500 кілометрів з пасажирами, і до 1 000 – без них. Летючий автомобіль розрахований на перевезення п'яти пасажирів. Його швидкість досягатиме 350 кілометрів за годину. Крім того, транспортний засіб зможе літати вертикально.