Jetson Aero розробила персональний летючий електробайк: захоплююче відео
22 жовтня 2021 , 02:08Читать новость на русском
Джерело:New Atlas
Шведська компанія Jetson Aero представила стильний летючий електробайк, призначений для персонального використання. За інформацією розробників, серія з 12 апаратів, яка вийде у 2022 році, вже розпродана.
Ба більше, зробити попереднє замовлення на 2023 рік зможуть ще 3 покупці за умови внесення передоплати в розмірі 22 000 доларів. Кінцева вартість машини чимала – 92 000 доларів.
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Про Jetson One
- рама – з алюмінію або вуглецевого волокна;
- загальна пікова потужність – 118 кінських сил;
- система безпеки – бортові комп'ютери з потрійним резервуванням, відстеження місцевості за допомогою LiDAR, здатність уникати перешкоди та балістичний парашут;
- вага – 90 кілограмів;
- розміри – 2845 мм x 2400 мм x 1030 мм;
- тривалість польоту – 15 хвилин (якщо вага пілота – до 85 кілограмів);
- швидкість – до 102 кілометрів за годину.
Летючий електробайк Jetson One: дивіться відео