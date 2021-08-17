Jetpack Aviation незабаром запустить у продаж свій летючий мотоцикл: скільки коштуватиме
Джерело:Robb Report
Каліфорнійський стартап Jetpack Aviation, що спеціалізується на повітряному таксі, готується до запуску першого у світі летючого мотоцикла. Розробники заявили, що науково-фантастичний скайбайк Speeder вже пройшов льотні випробування.
Очікується, що аероцикл з'явиться в продажу до 2023 року. Випробування експериментальної версії Speeder 2.0 заплановані на початок 2022 року.
Цікаво У США розробляють гіперзвуковий літак для ВПС
Про летючий мотоцикл
Speeder – це унікальний летючий мотоцикл з реактивним двигуном. Фахівці компанії розробили для транспортного засобу спеціальну програму управління польотом для контролю і регулювання тяги. В результаті вони представили інтуїтивно зрозумілу систему, яка працює як звичайний мотоцикл і автоматично стабілізує машину в польоті.
Мотоцикл може злітати й приземлятися вертикально з більшості поверхонь приблизно в тому ж просторі, який займає автомобіль. До слова, його можна запрограмувати на автономний політ. Летючий байк буде оснащений 12-дюймовим навігаційним екраном та радіосистемою.
Команда готує дві версії летючого мотоцикла:
- Надлегка версія, яка:
- не вимагає ліцензії пілота;
- має обмеження швидкості – 96 кілометрів на годину (правила FAA);
- може перебувати у польоті 15 хвилин.
- Експериментальна версія, яка:
- вимагатиме базової ліцензії пілота;
- розвиватиме до 402 кілометрів на годину;
- час у польоті – близько 35 хвилин.
Ціна
Летючий скайбайк Speeder коштуватиме близько 381 000 доларів. Компанія вже приймає попередні замовлення.