Очікується, що аероцикл з'явиться в продажу до 2023 року. Випробування експериментальної версії Speeder 2.0 заплановані на початок 2022 року.

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Про летючий мотоцикл

Speeder – це унікальний летючий мотоцикл з реактивним двигуном. Фахівці компанії розробили для транспортного засобу спеціальну програму управління польотом для контролю і регулювання тяги. В результаті вони представили інтуїтивно зрозумілу систему, яка працює як звичайний мотоцикл і автоматично стабілізує машину в польоті.

Мотоцикл може злітати й приземлятися вертикально з більшості поверхонь приблизно в тому ж просторі, який займає автомобіль. До слова, його можна запрограмувати на автономний політ. Летючий байк буде оснащений 12-дюймовим навігаційним екраном та радіосистемою.

Команда готує дві версії летючого мотоцикла:

Надлегка версія, яка:

не вимагає ліцензії пілота;

має обмеження швидкості – 96 кілометрів на годину (правила FAA);

може перебувати у польоті 15 хвилин.

Експериментальна версія, яка:

вимагатиме базової ліцензії пілота;

розвиватиме до 402 кілометрів на годину;

час у польоті – близько 35 хвилин.

У майбутньому компанія має намір представити комерційні версії для військових і організацій громадської безпеки.

Ціна

Летючий скайбайк Speeder коштуватиме близько 381 000 доларів. Компанія вже приймає попередні замовлення.