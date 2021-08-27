Ізраїль розпочинає детальне проєктування корветів Reshef
Джерело:Naval News
Суднобудівна компанія Israel Shipyards підписала угоду щодо детального проєктування будівництва корветів Reshef. Вони призначені для Військово-морських сил Ізраїлю.
Компанія підписала договір з Міністерством оборони, що знаменує останній крок перед етапом виробництва корабля. Так, Israel Shipyards представить інженерний план, адаптований до потреб ВМС.
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Дуже скоро корабель буде сприяти виконанню місій і вирішення завдань, що стоять перед ВМС Ізраїлю при захисті морських кордонів країни,
– зауважив генеральний директор компанії Ейтан Цукер.
Про судно
Reshef – нове сучасне бойове судно, яке замінило ракетні катери SA'AR 4.5. Попередній надійний корабель перебував на озброєнні понад 30 років. Reshef здатен успішно протистояти найрізноманітнішим загрозам і викликам.
Кораблі класу Reshef базуються на перевіреній конструкції багатоцільового корабля S-72, який:
- можна використовувати як корвет для виконання бойових завдань в морі, або як патрульне судно;
- має довжину 72 метри та водотоннажність 800 тонн;
- забезпечує 21 день автономного ходу;
- вміщує 50 осіб екіпажу, а також – до 20 пасажирів або спецпризначенців.