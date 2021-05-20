В Івано-Франківську відкрили Центр інноваційного розвитку: чим особливий

В Івано-Франківську запрацював Центру інноваційного розвитку. Заклад відкрили в рамках виконання проєкту 2SOFT/1.2/86 "Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій".

Гасло новітнього центру: "Реєструй ідею! Приходь! Твори!". Тут кожен знайде для себе майданчик для саморозвитку – від школярів, які лише знайомляться з інформаційними технологіями, до освічених фахівців, які потребують потужностей для реалізації власних ідей.

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Про центр

Інноваційний центр – це сучасна навчально-виробнича лабораторія, розроблена за принципом Fab Lab, де кожний охочий має змогу втілити в матеріалі власні розробки.

Центр інноваційного розвитку: фото

Центр інноваційного розвитку / Фото фейсбук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Автори ініціативи прагнуть:

розвивати компетентності дослідників і студентів;

об'єднати ініціативних та технічно творчих людей;

забезпечити можливості для інновацій командами;

просувати вищу технічну освіту;

надати можливості для розробки моделей та макетів зацікавленими інноваційними підприємцями.

Ми хочемо дати молоді можливість інноваційно втілювати свої задумки у виробництві. Талановитих інженерів зараз мало, і ми хочемо створити умови для того, щоб зі шкільної парти ці таланти мали шанс себе проявити, адже саме виробництво формує бюджет і державу, – наголосив ректор університету, академік НАН України Євстахій Крижанівський.