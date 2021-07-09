Італійці створюють настільні лампи із шкірок апельсина: як виглядають – фото
Джерело:New Atlas
Італійці використовують апельсинові шкірки для виготовлення екологічних настільних ламп. Така ідея належить стартапу Krill Design.
Компанія розробила альтернативний метод переробки відходів цитрусових. Водночас сама лампа має аромат, схожий на печиво з апельсинів.
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Як виготовляють лампи
Перед початком процесу, шкірку апельсинів просушують. Після цього її подрібнюють у порошок та змішують з біополімером з рослинних крохмалів. З отриманого матеріалу формують нитку, якою заправляють 3D-принтер. Далі пристрій по спіралі друкує корпус світильника. Врешті, залишається лише вкрутити лампочку й зафіксувати шнур живлення.
Такий вигляд має корпус світильника / Фото Krill Design
Екологічне рішення від італійських розробників / Фото Krill Design
Кожен світильник – унікальний
Аби виготовити одну таку "цитрусову" лампу, потрібно лише 2 або 3 сицилійських апельсини. Кожен світильник – унікальний, адже немає плодів з абсолютно однаковими кольорами.Зверніть увагу! Інноваційний матеріал італійці планують використовувати й для виготовлення інших пристроїв. Наприклад, вже задумалися про журнальні столики з кавової гущі.
Наразі у Krill Design шукають інвесторів та збирають гроші через краудфандингову платформу, аби розпочати масове виробництво екологічних ламп.