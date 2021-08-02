Італійський авіаносець Cavour прийняв свій перший винищувач F-35B

Італійський флот (Marina Militare) отримав свій перший винищувач F-35B. Він здійснив посадку на палубу авіаносця Cavour.

Корабель пройшов практичну перевірку сумісності з багатофункціональними літаками 5-го покоління. За результатами випробувань він отримав відповідний сертифікат.

Варте уваги У США показали концепт реактивного безпілотника LongShot: перше фото

Випробування

В межах морських випробувань провели:

понад 50 польотних завдань – в різних погодних та морських умовах, в різний час доби;

120 вертикальних посадок та коротких злетів за допомогою трампліну;

вертикальні злети з палуби.

Сьогодні ми є свідками висадки на авіаносець Cavour першого італійського військово-морського флоту F-35. Це великий крок до досягнення стратегічної мети щодо забезпечення оборони Італії авіаносним потенціалом, оснащеним літаками останнього покоління,

– зауважив начальник штабу ВМС Італії адмірал Джузеппе Каво Драгон.

Так, Італія впевнено переходить в так звану "еліту" декількох країн світу, які використовують на авіаносцях морську версію F-35. Це значно підвищить її обороноздатність на світовій арені.

Прибуття літака являє собою фундаментальний крок в процесі заміни AV-8B Plus Harrier. Військово-морський флот розраховує отримати початкову оперативну спроможність (IOC), а згодом і остаточну експлуатаційну спроможність (FOC) до 2024 року.

Посадка винищувача F-35B на борт корабля Cavour: відео