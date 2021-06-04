В Італії з'явиться дорога, яка заряджатиме електрокари під час руху

В Італії будують першу дорогу, яка підзаряджатиме електромобілі на ходу. Вона з'явиться на півночі Італії між Міланом і Брешією.
Будівництво розпочала компанія ElectReon Wireless з Ізраїлю. До роботи приступили після успішних випробувань у Швеції.
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Як це працює
Енергія передається від мідних котушок, які укладені під асфальт – бездротовою мережею. Акумулятори отримують її завдяки магнітної індукції, поки авто рухається по дорозі.Зверніть увагу! Блок управління розташований на узбіччі смуги електрифікованої дороги, а приймач – у шасі кожного авто, яке бере участь у випробуванні.
Запуск таких доріг може розв'язати низку проблем. Адже основними перешкодами при користуванні електрокарами вважають саме:
- низьку автономність;
- тривалий час для зарядки;
- відсутність розвиненої інфраструктури зарядних станцій.
Ділянка розташована між Міланом та Брешією / Схема Electreon
ElectReon співпрацює з понад 10 італійськими партнерами для проведення випробувань. Найголовніший з них – компанія Brebemi, яка управляє платною дорогою.