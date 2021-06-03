Фахівці зауважують, що гідродинамічний опір є абсолютним вбивцею для акумуляторних електричних човнів. Річ у тім, що вони повинні накопичувати багато енергії, щоб проштовхнути воду. Саме тому водень стає все більш популярним та перспективним паливом для морських застосувань середнього радіуса дії, подібно до того, як це відбувається в авіації.

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Про паром

Sea Change – це 22-метровий пасажирський пором, здатний перевозити до 84 пасажири. Оснащений подвійними 300-кіловатними електродвигунами. Максимальна швидкість руху морського катамарана становить 41 кілометр за годину.

Паром вміщує в резервуарах близько 246 кілограмів газоподібного водню. Великий паливний елемент PEM перетворює його в електроенергію зі швидкістю до 360 кВт, а літієвий акумулятор пропонує 100 кВт-год буферної енергії, яка також може бути використана для пришвидшення порома у разі необхідності.

Ключова перевага Sea Change полягає в тому, що паром зможе працювати протягом двох повних днів, перш ніж йому буде потрібне поповнення.

Випробування

Sea Change стане демонстраційною платформою технології для проєкту "Водний тур". Паром тестуватимуть впродовж трьох місяців з метою отримання даних для Каліфорнійського управління повітряних ресурсів. Згодом його передадуть в оренду чинному оператору поромних перевезень, щоб розпочати повні комерційні операції.