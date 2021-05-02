Майже на 6 мільйонів євро: Італія знову купує українські двигуни для ракети Vega

Італійська компанія домовилася про постачання додаткових 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія Vega. Це обійдеться їй у майже 6 мільйонів євро.

Відповідних домовленостей досягнули "Конструкторське бюро "Південне", Південний машинобудівний завод імені Макарова та італійська компанія AVIO S.p.A.

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Італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував цю домовленість.

Міністр наголосив, що розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі.

Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів,

– підкреслив він.

Й додав, що супроводження таких контрактів входить до пріоритетів МЗС. Саме зусилля українських дипломатів відіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості.

У "Південному машинобудівному заводі" пояснили, що у чинному контракті є опція, яка передбачає виготовлення додаткових 10 установок.

Що відомо про ракету Vega

Це ракета-носій легкого класу. Є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства.

Українські підприємства співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega ще з 2004 року.

За цей час вони виготовили та вже поставили їй понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року.

Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна розрахований до 2023 року. 7 з них вже поставлено.