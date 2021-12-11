Історія та сучасність: як виглядає англійський "Будинок року"

В Англії представили розкішний "Будинок на пагорбі" (House on the Hill). Архітекторам вдалося поєднати будівлю 18 століття та прибудову, виконану в сучасному стилі.

Дизайн розробила й втілила студія Alison Brooks Architects. Проєкт здобув перемогу у конкурсі Королівського інституту британських архітекторів (RIBA) "Будинок року 2021" (House of the Year 2021).

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Унікальний будинок розташований у Глостерширі (Англія). Він демонструє талановите врівноваження старого та нового.

Цей геометричний дизайн вміло поєднує дві архітектури, розділені більш ніж 300 роками,

– говорить президент RIBA Саймон Олфорд.

Про проєкт

Над проєктом працювали впродовж 10 років. Автори приділили увагу кожній деталі, тож їм вдалося створити справді неповторний будинок.

Реалізація задуму передбачала 2 етапи. Так, триповерховий фермерський будинок перетворили на історичний музей, а згодом – продовжили його сучасною двоповерховою прибудовою.

Новітня будівля, виконана у темних тонах, гармонійно "зливається" з лісом. На першому поверсі розташовані кухня, вітальня та їдальня, а на другому – дві спальні та кабінет. Завдяки панорамному склінню та мансардним вікнам у будинку багато світла, а з кількох зовнішніх терас відкривається неймовірний краєвид на мальовничий край.

Інші особливості проєкту

наземні та повітряні теплові насоси, що забезпечують енергоефективне опалення та охолодження;

сонячні панелі, які знижують споживання електроенергії в будинку;

великий зелений дах, засаджений місцевими польовими квітами;

нові луки, фруктові сади та відремонтовані "живі" огорожі.

Розкішний "Будинок на пагорбі" / Фото Пол Ріддл