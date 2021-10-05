Іспанський інженер розробив апарат, який перетворює повітря на питну воду: чому це важливо

Сьогодні в багатьох куточках світу надзвичайно гостро стоїть проблема нестачі питної води. Ба більше, зміна клімату викликала найсильніші за останні 2 100 років засухи в Європі. Однак 82-річний інженер з Галісії (Іспанія) прагне зробити свій внесок, аби вплинути на ситуацію. Так, він розробив інноваційний апарат, який може перетворювати повітря на питну воду.

У поєднанні з гуманітарною допомогою його машина надзвичайно важлива для найбільш посушливих регіонів. Винахідник прагнув забезпечити безперебійним доступом до води людей, яким доводиться йти за нею кілька кілометрів або рити колодязі.

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Як це працює

Енріке Вейга винайшов екстрактор питної води ще у 1990-х роках для боротьби з посухою на півдні Іспанії. Однак перша розробка не витримувала температури 40ºC й могла функціонувати лише при вологості нижче 8%.

Апарат охолоджує повітря до точки конденсації й збирає отриману воду. Принцип дії аналогічний до системи у кондиціонерах. Винахід новатора є доволі зручним та ефективним, особливо для країн з особливо спекотним кліматом.

Характеристики пристрою:

здатен виробляти від 50 до 75 літрів води на день, а більші версії – до 5 000 літрів;

є компактним, відтак його легко транспортувати;

може працювати в екстремальних умовах – при температурі до 40ºC і вологості від 10% до 15%;

Компанія винахідника Aquaer вже отримала замовлення на виробництво пристроїв. Чоловік заснував некомерційну організацію Water Inception, щоб привозити пристрій у регіони, де це вкрай необхідно. Вейга вже постачає питну воду у деякі райони Намібії й у табір для біженців в Лівані.

Інженер з Іспанії винайшов пристрій, який перетворює повітря на питну воду: відео