В Іспанії звели величезний 47-поверховий хмарочос: приголомшливі фото

У місті Бенідорм, що на сході Іспанії, завершили будівництво житлового будинку Intempo, який став найвищим в Євросоюзі. 47-поверхова будівля заввишки сягає 187 метрів.

Проєкт врешті змогли завершити – аж після 17 років будівництва. Компанією-управителем хмарочоса-рекордсмена є Uniq Residential.

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Продали майже половину квартир

Загалом у будинку є 256 квартир. За словами представника Uniq Residential, 100 з них продали ще не етапі будівництва. 60% клієнтів – іспанці. Серед решти покупців – громадяни країн Скандинавії, Німеччини, Бельгії та Росії.

Особливості іспанського хмарочоса Intempo

Вежі будівлі пов'язані між собою ромбоподібною конструкцією. Щоб опинитися на останньому поверсі хмарочоса, знадобиться лише 52 секунди – завдяки найшвидшому у країні дротоходом-підйомником (швидкість підйому – 4,2 метра на секунду)

Ціни на квартири в Intempo стартують від 257 тисяч євро. Натомість помешкання у пентхаусі обійдеться у близько 2 мільйони євро.

Бенідорм живе здебільшого завдяки туризму. Вплив пандемії COVID-19 на його економіку був катастрофічним. Тож тепер місту доведеться оговтуватися від наслідків кризи.



Хмарочос Intempo в Іспанії / Фото El País



Найвищий житловий будинок в Євросоюзі / Фото El País



Краєвид на узбережжя захоплює подих / Фото El País