В Іспанії вироблятимуть відновлювальну енергію з апельсинів

У містечку Севілья, що на півдні Іспанії, мають намір розпочати виробництво відновлювальної енергії з апельсинів. Так, за основу візьмуть метан, який забезпечить бродіння фруктів для створення чистої енергії.

Пілотний проєкт компанії Emasesa передбачає переробку 35 тонн фруктів для отримання чистої енергії. Головна мета – забезпечення роботи однієї з міських очисних споруд.

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Чому це важливо

Зауважимо, у регіоні Севілья росте найбільше цитрусових дерев у Європі. Там виробляється близько 15 000 тонн апельсинів, однак більша частина фруктів експортується до Великобританії, де з них роблять мармелад. Крім того, севільські апельсини є головним інгредієнтом лікерів Cointreau та Grand Marnier.

Безперечно, апельсини тішать око, коли перебувають на дереві. Але як тільки вони падають на землю та чавляться під колесами автомобілів, вулиці стають липкими від соку й чорними від мух. Для боротьби з надлишками цитрусових залучено близько 200 людей.

Надлишок апельсинів – проблема для міста Севілья / Фото Alamy

Відтак фахівці віднайшли нове рішення – виробництво електроенергії з незатребуваних апельсинів. У міру бродіння апельсинів уловлений метан буде використовуватися для приводу генератора.

"Сік – це фруктоза, що складається з дуже коротких вуглецевих ланцюгів, і їх енергетична ефективність у процесі бродіння дуже висока. Річ не лише в економії грошей. Апельсини є проблемою для нашого міста, – відзначив керівник екологічного департаменту Emasesa Беніньо Лопес.

За попередніми підрахунками, 1 000 кілограмів апельсинів вироблятиме 50 кВт-год електроенергії, що достатньо для забезпечення електроенергією п'яти будинків на один день. Ба більше, якби усі міські апельсини були перероблені, а енергія була повернута в електромережу – це забезпечило б живлення 73 000 будинків.

Цей проєкт допоможе нам досягти наших цілей щодо зменшення викидів, енергозабезпечення та кругової економіки,

– говорить мер Севільї Хуан Еспадас Сехас.

Наразі Emasesa є взірцем для наслідування в Іспанії, адже компанія робить вагомий внесок у забезпечення стійкості та боротьбу зі зміною клімату. Нові інвестиції спрямовані безпосередньо на водоочисні споруди, які споживають майже 40% енергії, необхідної для забезпечення міста питною водою та санітарними послугами.