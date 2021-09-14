Інженер з Рівненщини власноруч сконструював мініелектрокар
14 вересня 2021 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:iTV
Андрій Буткевич, інженер Рівненської атомної електростанції, розробив власний мініелектрокар. На проєкт чоловік витратив близько одного року.
Авторський електричний автомобіль розвиває швидкість у дві кінські сили, тож не потребує реєстрації. Транспортний засіб може підійти для поїздок у магазин за продуктами.
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Винахідник підкреслив, що ідею запозичив у іспанських розробників. "Зрозумів, що треба працювати й зробити собі такий проєкт, – відзначає чоловік.
Про мініелектрокар
- виконаний з екологічно чистих матеріалів;
- обладнаний електродвигуном та сонячними батареями;
- розвиває швидкість до 35 кілометрів на годину;
- оснащений ручними гальмами, світловими приладами, камерою заднього вигляду та функцією рекуперації;
- є багажне відділення;
- розрахований на дві людини.
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