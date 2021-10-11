Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2

11 жовтня 2021 , 22:38
Читать новость на русском

Джерело:

New Atlas

Загальновідомо, що будівельна промисловість – джерело великої кількості викидів вуглекислого газу. Так, група дослідників і вчених з ETH Zurich прагнуть змінити ситуацію, розробляючи нові методи будівництва. Експериментальна будівля HiLo – яскравий приклад поєднання високої технологічності та екологічності.

Будівля розташована у Дюбендорфі, Швейцарія. Вона створена з використанням мінімальної кількості бетону, що значно знижує викиди CO2.

Варте уваги У Норвегії побудували готель на деревах: вражаючі фото

Характеристики будівлі:

  • складається з 2 поверхів;
  • дах побудували з використанням гнучкої опалубки – вона складається з натягнутої кабельної мережі, покритої тонкою мембраною, на яку напилений бетон;
  • фахівці застосували якомога менше матеріалу у самій конструкції – ребриста оболонка фунікулера дала змогу зекономити до 70 відсотків матеріалу, у порівнянні з традиційними плитами перекриття із залізобетону;
  • цифрові методи виробництва дозволили інтегрувати більшість систем в конструкцію підлоги, що забезпечило ще більше скорочення матеріалів і об'єму;
  • на фасаді встановлено 30 фотоелектричних модулів – вони не лише виробляють електрику, а контролюють кількості сонячного світла у кімнаті для пасивного обігріву або охолодження;
  • оснащена декількома системами обігріву, охолодження, захисту від сонця і вентиляції.

Будівля HiLo зсередини / Фото Роман Келлер

Наступний крок – тестування будівлі в реальних умовах, що допоможе вдосконалити використані технології та стійке проєктування.
Автор: Катерина Сердюк