Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2
11 жовтня 2021 , 22:38Читать новость на русском
Джерело:New Atlas
Загальновідомо, що будівельна промисловість – джерело великої кількості викидів вуглекислого газу. Так, група дослідників і вчених з ETH Zurich прагнуть змінити ситуацію, розробляючи нові методи будівництва. Експериментальна будівля HiLo – яскравий приклад поєднання високої технологічності та екологічності.
Будівля розташована у Дюбендорфі, Швейцарія. Вона створена з використанням мінімальної кількості бетону, що значно знижує викиди CO2.
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Характеристики будівлі:
- складається з 2 поверхів;
- дах побудували з використанням гнучкої опалубки – вона складається з натягнутої кабельної мережі, покритої тонкою мембраною, на яку напилений бетон;
- фахівці застосували якомога менше матеріалу у самій конструкції – ребриста оболонка фунікулера дала змогу зекономити до 70 відсотків матеріалу, у порівнянні з традиційними плитами перекриття із залізобетону;
- цифрові методи виробництва дозволили інтегрувати більшість систем в конструкцію підлоги, що забезпечило ще більше скорочення матеріалів і об'єму;
- на фасаді встановлено 30 фотоелектричних модулів – вони не лише виробляють електрику, а контролюють кількості сонячного світла у кімнаті для пасивного обігріву або охолодження;
- оснащена декількома системами обігріву, охолодження, захисту від сонця і вентиляції.
Будівля HiLo зсередини / Фото Роман КеллерНаступний крок – тестування будівлі в реальних умовах, що допоможе вдосконалити використані технології та стійке проєктування.