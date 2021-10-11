Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2

22:38

Загальновідомо, що будівельна промисловість – джерело великої кількості викидів вуглекислого газу. Так, група дослідників і вчених з ETH Zurich прагнуть змінити ситуацію, розробляючи нові методи будівництва. Експериментальна будівля HiLo – яскравий приклад поєднання високої технологічності та екологічності.