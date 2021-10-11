Инновационные методы строительства: в Швейцарии показали здание HiLo, что снижает выбросы CO2

22:38

Общеизвестно, что строительная промышленность – источник большого количества выбросов углекислого газа. Так, группа исследователей и ученых из ETH Zurich стремятся изменить ситуацию, разрабатывая новые методы строительства. Экспериментальное здание HiLo – яркий пример сочетания высокой технологичности и экологичности.