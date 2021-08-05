В Індії розпочалися випробування авіаносця Vikrant

Індійський авіаносець Vikrant сьогодні приступив до своїх перших ходових випробувань. Це вагома віха в індійському суднобудуванні.

Головне завдання фахівців в межах тестового плавання – прослідкувати за характеристиками корабля (корпус, головна рухова установка, PGD і допоміжне обладнання).

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Про авіаносець

Vikrant володіє здатністю нести комплект з літаків МіГ-29 К і морських вертольотів далекого виявлення КА-31. Крім того, він може працювати з літаками ВМС місцевого виробництва LCA, а також – розміщувати вертольоти Sikorsky MH-60R.

Характеристики

довжина – 262 метри; ширина – 62 м; висота – 59 м, включаючи надбудову;

корабель має 14 палуб, в тому числі 5 у надбудові;

максимальна швидкість – 28 вузлів; крейсерську швидкість – 18 вузлів;

запас ходу – близько 7 500 морських миль;

Vikrant має 2 300 відсіків, розрахованих на екіпаж близько 1 700 людей, зокрема спеціалізовані каюти для розміщення жінок-офіцерів.

Авіаносець розроблений Управлінням військово-морського проєктування ВМС Індії (DND) у партнерстві з Cochin Shipyard Limited (CSL). Це перший самостійний проєкт з будівництва авіаносця в Індії. ​