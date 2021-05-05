Індія отримала 100-й електровоз Alstom за рік

Компанія Alstom поставила 100-й електровоз на індійські залізниці (IR). Локомотиви на базі Prima T8 мають 12 000 кінських сил, що робить їх найпотужнішими електровозами Made-in-India.

Цими локомотивами транспортують зокрема: вугілля, цемент, продовольче зерно, добрива, нафтохімічну продукцію, корисні копалини та пошту. Товари перевозять через 17 федеральних земель та 2 союзні території.

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Що відомо

Контракт між Alstom та Індійською залізницею на 800 повністю електричних локомотивів потужністю 12 000 кінських сил підписали у 2015 році. Його загальна сума становить 3 мільярда доларів. Електротяг призначений для вантажних перевезень. Він здатний транспортувати близько 6 000 тонн на максимальній швидкості 120 кілометрів за годину.

Крім того, в межах угоди передбачалося створення двох депо та технічне обслуговування перших 500 транспортних засобів. Зазначають, що один локомотив коштує приблизно 4,3 мільйона доларів.

У 2020–2021 фінансовому році на залізних дорогах Індії зафіксували 1 232 мільйони тонн вантажів, що на 2 відсотки більше у порівнянні з попереднім фінансовим роком. Швидші поїзди допомогли підвищити середню швидкість на 83 відсотки. В результаті коротші терміни виконання були корисними, наприклад, в умовах перевезення основних вантажів під час COVID-19.

Перший з локомотивів Alstom за цим контрактом – електровоз Prima T8TM WAG-12B, ввели в експлуатацію у травні 2020 року. Він став найпотужнішим локомотивом в Індії. Сьогодні загальний пробіг локомотивів досяг майже 5 мільйонів кілометрів.