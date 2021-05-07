Скільки Ілон Маск заробив на посаді гендиректора Tesla: рекордна сума

Підприємець та співзасновник автогіганта Tesla Ілон Маск заробив рекордні 11 мільярдів доларів за 2020 рік на посаді гендиректора компанії. Це зробило його одним з найбільш високооплачуваних CEO у світі.

Однак наразі мільярдер не може перетворити свій прибуток в реальні гроші, адже у 2018 році він погодив виплати опціонами на акції. Так, він повинен володіти цінними паперами щонайменше 5 років.

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Що відомо

у 2020 році Tesla надала Маску право викупу акцій, які наразі коштують 13,3 мільярда доларів;

на придбання вищезазначених цінних паперів підприємець витратив близько 2,3 мільярда доларів;

згідно з договором, гендиректор зможе викупити 101,2 мільйона акцій – зараз їх вартість становить 67,9 мільярда доларів.

Перші 4 транші опціонів Маск отримав у 2020 році, коли Tesla досягла різних ринкових капіталізацій та операційних етапів, а її акції зросли в 7 разів, разюче збільшивши стан мільярдера.

Інші керівники

Безперечно, Ілон Маск з величезним відривом посів перше місце серед доходів CEO провідних компаній світу. Підрахували, що за результатами 2020 року Чед Річісон (компанія Paycom) збільшив свої статки на 211 мільйонів доларів. Третьою найуспішнішою керівницею стала Аміра Дан Рубіна – гендиректорка 1Life Healthcare. Вона заробила близько 199 мільйонів доларів.

Зауважимо, за даними ділового видання, Ілон Маск є другою найбагатшою людиною на планеті – його статки оцінюють у 164,4 мільярда доларів. Випередити його вдалося лише засновнику компанії Amazon Джеффу Безосу, який має 189,7 мільярда доларів.