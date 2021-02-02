Пішов, але обіцяв повернутися: Ілон Маск перестав використовувати Twitter – що відомо

Американський бізнесмен Ілон Маск вирішив тимчасово відмовитися від використання Twitter. Про своє рішення він повідомив на власній сторінці в соцмережі.

Джерело: твіттер Ілона Маска

Тимчасово відключив Twitter,

– написав Маск.

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Реакція підписників

Відзначимо, жодних причин, які могли вплинути на таке рішення, він не назвав. Наразі невідомо, чи спілкуватиметься Маск з шанувальниками за допомогою інших соціальних мереж. Коли підприємець планує відновити активність в акаунті – не зазначається.

Мережа вибухнула коментарями та жартами. Деякі з шанувальників відзначили, що "їхнє серце розбите", а "життя більше не буде колишнім". Підписники також припустили, що підприємець просто вирішив відпочити та побажали йому "класного перезавантаження".

"Дякую за все, Ілоне"

"Зрозумів, Ілон. Далі я сам. Люди Землі, Ілон повернувся до Альфа Центавра. Ваша планета, на жаль, буде знесена. Процес займе трохи менше ніж два земних дні. Дякую. PS: Без паніки"

"Навіть Ілону потрібна перерва..."