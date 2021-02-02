Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди: чому це важливо

Пояснюють, що товари інтернет-магазину з'являються в каталозі hotline після експорту через таблицю з відповідною структурою даних.
Читайте також Перше в Україні: цифрове відділення "Приватбанку" відкрили у Києві – що відомо
Товарний фідДані про всі продукти з асортименту, які використовуються для рекламного просування. Вони зібрані в єдиний файл, в якому структуровані товари та їх атрибути.
Тепер усі інтернет-магазини, які захочуть розміщувати на hotline свої товари, апріорі будуть змушені зробити повноцінні українські версії своїх магазинів, а не "на відчепись", бо саме їх доведеться експортувати для сервісу,
– відзначає Олег Тяжкий у фейсбук-спільноті "И так поймут!".
Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди / Скриншот hotline.uaВідзначимо, наразі сервіс hotline доступний у двох мовних версіях – українській та російській.