Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди: чому це важливо

Пояснюють, що товари інтернет-магазину з'являються в каталозі hotline після експорту через таблицю з відповідною структурою даних.

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Товарний фід Дані про всі продукти з асортименту, які використовуються для рекламного просування. Вони зібрані в єдиний файл, в якому структуровані товари та їх атрибути.

Тепер усі інтернет-магазини, які захочуть розміщувати на hotline свої товари, апріорі будуть змушені зробити повноцінні українські версії своїх магазинів, а не "на відчепись", бо саме їх доведеться експортувати для сервісу,

– відзначає Олег Тяжкий у фейсбук-спільноті "И так поймут!".

Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди / Скриншот hotline.ua

Відзначимо, наразі сервіс hotline доступний у двох мовних версіях – українській та російській.