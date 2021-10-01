Honda розробить власний летючий автомобіль: візуалізація проєкту

Автовиробник Honda заявив про початок роботи над летючим автомобілем. Розробка вражатиме можливістю польоту на дальні відстані.

Очікується, що випробування електричного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) виробництва Honda відбудуться вже у 2023 році. Однак на ринок летюче авто вийде не раніше 2030 року.

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Деталі

Сьогодні більшість подібних літальних апаратів можуть літати на відстань до 100 кілометрів. Honda заявляє, що її транспортний засіб зможе долати близько 400 кілометрів. Це вдасться завдяки гібридній силовій установці з газовою турбіною. Відтак з'являється можливість не лише внутрішньоміських перевезень, а й подорожей між містами. Крім того, використання несучих гвинтів з відносно невеликим діаметром зробить літак майже безшумним.

У компанії переконані, що літальний апарат досягне рівня безпеки, який мають комерційні пасажирські літаки. Розробка має служити ядром нової екосистеми мобільності, що забезпечить координацію з системами управління повітряним рухом і резервуванням, а також інтеграцію з наземним транспортом.

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