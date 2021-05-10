Фанат хімії з Канади зробив дерево прозорим, використовуючи формули наукової статті

Канадський любитель хімії зробив прозорим шматок дерева. Для цього він скористався підказками наукової статті, яку знайшов в інтернеті.

Хлопець, який відомий під ніком NileRed, раніше вже проводив подібний експеримент. Тоді у 2018 році йому також вдалося зробити дерево дещо прозорим. Однак результати були не настільки успішними, як він сподівався.

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Тож з новою надією він розпочав процес спочатку.

Кілька років тому я спробував зробити прозоре дерево, і це якось спрацювало. Твори, які я зробив, були дещо нормальними, але я ніколи не був дуже задоволений результатом,

– сказав любитель хімії.



Прозора деревина, одержана у попередньому експерименті / скриншот з відео NileRed

Новий дослід

Цього разу він ретельно дотримувався формули наукової статті, опублікованої у 2016 році. Результати його вразили, адже шматок дерева став дійсно прозорим і дещо нагадував туманний пластик.

Я був справді задоволений тим, як це вийшло. Технічно це все ще не ідеально, але я думаю, що це добре. Ці незначні недоліки на поверхні все ще нагадують дерево,

– резюмує хлопець.



Прозорий шматок дерева / Фото NileRed

Хлопець зробив прозорим шматок дерева: дивіться відео