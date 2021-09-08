У Харкові запустили унікальні автобуси: що про них відомо
8 вересня 2021 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:ЦТС
У Харкові на маршрути вийшли перші автобуси малого класу Karsan Jest+. Траспортні засоби виготовлені у Туреччині. Наразі подібних автобусів в Україні немає.
Новітні автобуси вийшли на такі маршрути: 59е, 64е, 82е та 89е. У Харкові їх експлуатують вперше.
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Що відомо
- двигун розташований спереду;
- привід здійснюється на передні колеса, що значно покращує керованість, зокрема на слизькій дорозі;
- довжина автобуса становить 6 метрів;
- низький рівень підлоги;
- широкі двостулкові двері;
- транспортний засіб обладнаний пандусом для людей з обмеженими можливостями.
У Харкові розпочали курсувати нові турецькі автобуси / Фото "Харків траспортний"