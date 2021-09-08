У Харкові запустили унікальні автобуси: що про них відомо

8 вересня 2021 , 12:07
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Джерело:

ЦТС

У Харкові на маршрути вийшли перші автобуси малого класу Karsan Jest+. Траспортні засоби виготовлені у Туреччині. Наразі подібних автобусів в Україні немає.

Новітні автобуси вийшли на такі маршрути: 59е, 64е, 82е та 89е. У Харкові їх експлуатують вперше.

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Що відомо

  • двигун розташований спереду;
  • привід здійснюється на передні колеса, що значно покращує керованість, зокрема на слизькій дорозі;
  • довжина автобуса становить 6 метрів;
  • низький рівень підлоги;
  • широкі двостулкові двері;
  • транспортний засіб обладнаний пандусом для людей з обмеженими можливостями.

У Харкові розпочали курсувати нові турецькі автобуси / Фото "Харків траспортний"

Автор: Катерина Сердюк