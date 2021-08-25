Харківський завод поставить системи управління для турецьких вертольотів

Харківське акціонерне товариство FED отримало замовлення на проєктування та виготовлення нової техніки для турецьких вертольотів. Завод розробить системи управління польотом та гідравлічні системи.

Угоду підписали під час Міжнародної виставки озброєння IDEF-2021 у Туреччині. Замовлення мають виконати впродовж року.

Не пропустіть Туреччина планує створити в Україні науковий центр і виробництво безпілотників

Що відомо

Україна активно співпрацює з турецькими партнерами – цього року вдалося підписати 3 контракти. Один з них передбачає розробку винищувача в межах програми TF-X (Turkish Fighter Experimental). За словами голови правління компанії FED Віктора Попова, це непросте завдання, яке має обмежені терміни виконання. До цієї роботи залучають вітчизняних фахівців, а виробництво відбуватиметься безпосередньо в Україні.

Про підприємство

Загальна сума контрактів харківського підприємства з турецькими партнерами перевищує

Харківське акціонерне товариство FED – одна з провідних українських компаній, яка займається розробкою, виробництвом, сервісним обслуговуванням та ремонтом агрегатів авіаційного, космічного і загальномашинобудівного призначення. Підприємство виготовляє системи управління польотом, які гарантують безпеку літаків і вертольотів. Компанія постачає продукцію в країни Євросоюзу, Китай, Південну Корею, Індію, ОАЕ. Спільні авіабудівні проєкти реалізують зі США, Канадою та Бразилією.