У Харкові підприємець побудував СЕС на даху дитячого будинку

У Харкові бізнесмен встановив сонячну електростанцію на даху дитячого будинку. Головна мета – зробити благодійний внесок для закладу та залучити проактивну молодь до будівництва СЕС.

Підприємець прагнув підтримати дитячий будинок, в якому проживають та лікуються діти від трьох років. Завдяки енергозберігаючим технологіям дитячий будинок зможе заощаджувати кошти на інші потреби.

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Про проєкт

Дмитро Денисенко – засновник компанії з будівництва домашніх і промислових дахових сонячних електростанцій Teplodom.net.ua. Підприємство активно впроваджує енергозберігаючі технології та популяризує "зелену" енергетику в Україні.

Чоловік розповів про свої наміри в соціальних мережах, і його підтримали однодумці – компанії та приватні особи. Вони пожертвували кошти або надали сучасне обладнання для енергозбереження: фотомодулі, інверторне обладнання та системи кріплень.

Завдяки моїй публікації мене почули та підтримали компанії-партнери зі сфери сонячної енергетики та інші приватні особи, які виявили бажання взяти участь у благодійному проєкті для дитячого будинку № 3, що розташований у Харківській області,

– розповів пан Дмитро.

Партнери проєкту

міжнародна група компаній "Atmosfera – технології природи";

виробник обладнання для альтернативної енергетики в Україні компанія "ALTEK";

українська інжинірингова компанія, яка розробляє і виробляє системи кріплення для сонячних панелей "Spline Systems";

український виробник систем кріплення для сонячних станцій компанія "Krіpter".

Бізнесмен підкреслює, що в межах проєкту вдалося також залучити проактивну молодь до участі у процесі будівництва СЕС. Так, учні Харківського професійного ліцею будівельних технологій разом із викладачами відвідали виїзний майстер-клас. Там вони взяли участь у монтажі реальної сонячної електростанції разом із представниками компанії Teplodom.net.ua.

"Відповідно, моя ідея також спрямована й на залучення активних учнів, підвищення рівня їхніх знань у сфері енергоефективності та енергозбереження. Маючи такі навички, студенти в майбутньому зможуть долучитися до нашої професійної спільноти та будувати сонячні домашні електростанції", – зазначив бізнесмен.