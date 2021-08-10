Харківське підприємство доставило партію продукції до Єгипту

10 серпня 2021 , 21:31
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Джерело:

фейсбук Харківського державного авіаційного виробничого підприємства

Харківське авіаційне підприємство доставило до Єгипету партію продукції. Фахівці передали технічні деталі – запасні частини, блоки та деталі, загальний обсяг яких становить 300 одиниць.

Призначення деталей – комплектування єгипетського літака АН-74, який був виготовлений на харківському авіазаводі. Доставка здійснена в межах угоди щодо обслуговування літаків Міністерства оборони Республіки Єгипет.  

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Наступний крок

Зазначається, що у вересні до Єгипту вирушить ремонтна бригада. Головна мета – відновленням літака. Після проведення робіт АН-74 пройде контрольно-відновлювальне обслуговування на харківському підприємстві.
 
Довідка: 28 – 29 червня генеральний директор ХДАВП Олександр Кривоконь відвідав Єгипет з метою досягнення домовленостей про партнерство. Успішні перемовини продемонстрували відновлення довіри до Харківського авіапідприємства і реанімували співробітництво з єгиптянами. У довгостроковій перспективі планується реалізація низки перспективних проєктів.
Автор: Катерина Сердюк