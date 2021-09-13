Гвардійські гелікоптери Airbus відпрацювали польоти у Карпатах: потужне відео
13 вересня 2021 , 23:40Читать новость на русском
На полігоні західноукраїнського регіону відбулися льотні навчання. Пілоти Airbus відпрацювали виконання польотів у гірських умовах.
Спеціальний збір з льотним складом на французьких вертольотах ЕС-225 LP розгорнули на базі військової частини 3072. Вона дислокується у селі Старий Лисець. Цей полігон – єдиний у західному регіоні, де можуть приземлятися гвинтокрили. Спеціальні льотні випробування тут відбуваються щороку.
Цікаво Українські винищувачі відпрацювали пуски керованих ракет Р-73Навчання передбачають виконання посадки вертольота в горах у складних умовах на висоті 1 000 та 1 500 метрів.
Українські пілоти відпрацювали польоти у горах: дивіться відео
Нагадаємо, компанія Airbus Helicopters передасть Україні 22 гелікоптери в межах угоди з МВС. Вони застосовуватимуться під час антитерористичних, спеціальних та рятувальних операцій.