У Google Phone з'явилася довгоочікувана функція: вона озвучує ім'я того, хто дзвонить

Додаток Google Phone запровадив функцію ідентифікації абонента. Відтепер під час вхідного дзвінка озвучується ім'я (якщо людина є у списку контактів) або номер того, хто телефонує.

Функцію розробляли впродовж декількох місяців. Вона доступна в останньому оновленні програми Google Phone, що вийшло в травні.

Цікаво Google дозволить 20% співробітників працювати віддалено постійно

Як це працює

Нова функція працює як нове налаштування під назвою "Оголошення ідентифікатора абонента". Ви можете обрати цю опцію, щоб увімкнути сповіщення Called ID:

для всіх дзвінків;

тоді, коли ви використовуєте гарнітуру;

повністю її вимкнути.

Після активації функція повідомляє ім'я або номер телефону абонента під час вхідних дзвінків. Це допоможе користувачам швидко зрозуміти, бажають вони відповісти на вхідний дзвінок чи ні – для цього більше не потрібно дивитися на екран телефона. Ба більше, це вагома перевага для користувачів, які мають вади зору.