У Google Phone з'явилася довгоочікувана функція: вона озвучує ім'я того, хто дзвонить

Додаток Google Phone запровадив функцію ідентифікації абонента. Відтепер під час вхідного дзвінка озвучується ім'я (якщо людина є у списку контактів) або номер того, хто телефонує.
Функцію розробляли впродовж декількох місяців. Вона доступна в останньому оновленні програми Google Phone, що вийшло в травні.
Цікаво Google дозволить 20% співробітників працювати віддалено постійно
Як це працює
Нова функція працює як нове налаштування під назвою "Оголошення ідентифікатора абонента". Ви можете обрати цю опцію, щоб увімкнути сповіщення Called ID:
- для всіх дзвінків;
- тоді, коли ви використовуєте гарнітуру;
- повністю її вимкнути.
Після активації функція повідомляє ім'я або номер телефону абонента під час вхідних дзвінків. Це допоможе користувачам швидко зрозуміти, бажають вони відповісти на вхідний дзвінок чи ні – для цього більше не потрібно дивитися на екран телефона. Ба більше, це вагома перевага для користувачів, які мають вади зору.